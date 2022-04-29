Виктория Азаренко высказалась об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона

Двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что думает об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

«Если вы спросите меня, согласна ли я с Уимблдоном, вижу ли я их доводы после личной беседы с ними, — нет, я не вижу их доводов. Это не имеет смысла и не связано с тем, что они говорят.

На это должна быть какая-то реакция. Это всё, что я могу сказать сейчас. Я чётко выразила свою позицию. Я никогда не поддержу войну и насилие. Я никогда не найду для этого никаких оправданий. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Виктории Азаренко Reuters.

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