Виктория Азаренко высказалась об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона
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Двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что думает об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.
«Если вы спросите меня, согласна ли я с Уимблдоном, вижу ли я их доводы после личной беседы с ними, — нет, я не вижу их доводов. Это не имеет смысла и не связано с тем, что они говорят.
На это должна быть какая-то реакция. Это всё, что я могу сказать сейчас. Я чётко выразила свою позицию. Я никогда не поддержу войну и насилие. Я никогда не найду для этого никаких оправданий. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Виктории Азаренко Reuters.
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