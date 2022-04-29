Даяна Ястремская: как играть с россиянами и белорусами, когда весь мир говорит об Украине?
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что думает об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
«Как я смогла бы играть с этими игроками (россиянками и белорусками. — Прим. «Чемпионата»), когда весь мир говорит о военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине? Думаю, Уимблдон принял правильное решение. Другие [украинские] игроки также это поддерживают», — приводит слова Ястремской Daily Mail.
Напомним, решение Уимблдона отстранить россиян и белорусов от турнира идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе.
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