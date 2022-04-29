Аманда Анисимова прокомментировала победу над Ариной Соболенко в первом круге Мадрида

Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу в матче первого круга на турнире WTA в Мадриде (Испания), где её соперницей была белоруска Арина Соболенко. Анисимова, которая занимает 33-е место в рейтинге WTA, победила четвёртую ракетку мира Соболенко со счётом 6:2, 3:6, 6:4.

«Всегда приятно отвечать на такие вызовы, даже если получается сложный матч. Подстёгивать себя, посмотреть, насколько далеко удастся зайти. Мне нравятся такие матчи. Особенно когда побеждаешь», — приводит слова Анисимовой пресс-служба WTA.

Таким образом, Арина Соболенко, которая выиграла турнир в Мадриде в 2021 году, не смогла защитить свой титул.

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