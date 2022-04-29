10-я ракетка мира намекнула на несогласие с Уимблдоном, отстранившим россиян и белорусов

10-й номер рейтинга WTA, тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, что думает об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

«Это очень непростое решение. Я понимаю, через что проходит украинский народ. Но на протяжении многих лет мне говорили никогда не смешивать спорт и политику.

Были схожие ситуации, особенно в 2020 году на Кубке Билли Джин Кинг, когда мы должны были играть с Израилем. Я на сто процентов сочувствую палестинскому народу и сочувствую детям, которые умирают каждый день вот уже 74 года. Поэтому я не понимаю, как теперь можно смешивать политику и спорт. А как насчёт других стран, где люди, дети умирают каждый день?

Я не думаю, что нам следует смешивать политику и спорт. Очень грустно то, что происходит в мире, и есть одно, что я ненавижу в этом мире. Это политика», — приводит слова Жабер Arab News.

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