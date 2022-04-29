Шамиль Тарпищев оценил решение организаторов «Ролан Гаррос» допустить россиян до турнира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» допустить российских и белорусских игроков до турнира. Ранее об этом сообщил президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон.

«Это было известно намного раньше. Оцениваю абсолютно нормально. Ситуация такая: Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация придерживаются принципов, что все играют в соответствии с рейтингом. И никакие определения по национальности не действуют по их понятиям.

Что касается главных профессиональных организаций, то они за то, чтобы играли все. Они заявили это и тогда, когда нам отказал Лондон (Уимблдон. — Прим. «Чемпионата»). Вопрос только в проблеме, связанной с властями тех или иных стран, которые вмешиваются в дела общественных организаций», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас: