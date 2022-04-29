Бывший тренер Джоковича признался, что было бы интересно посмотреть на бойкот Уимблдона
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Никола Пилич, бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских игроков от турнира. По словам Пилича, ему было бы интересно посмотреть на реакцию организаторов, если бы другие теннисисты бойкотировали турнир в поддержку россиян и белорусов.
«Другие игроки могли бы занять такую позицию, дескать, если одни теннисисты не играют, значит, и мы не будем. Мне было бы очень интересно посмотреть, какой была бы реакция Уимблдона на это», — приводит слова Николы Пилича швейцарское издание Blick.
Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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