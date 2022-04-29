Определилась соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Мадриде

Стало известно, с кем российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соперницей Касаткиной станет пятая ракетка мира гречанка Мария Саккари, которая в первом круге победила финалистку Открытого чемпионата США 2017 года американку Мэдисон Кис. Матч Саккари — Кис закончился со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 в пользу греческой спортсменки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Саккари один раз подала навылет и четырежды ошиблась на подаче. Гречанка использовала четыре брейк-пойнта из семи (57%). Что касается Кис, то у неё девять эйсов и шесть двойных ошибок. Она реализовала лишь два брейк-пойнта из семи (29%).

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас: