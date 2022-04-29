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Определилась соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Мадриде

Определилась соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Мадриде
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Стало известно, с кем российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соперницей Касаткиной станет пятая ракетка мира гречанка Мария Саккари, которая в первом круге победила финалистку Открытого чемпионата США 2017 года американку Мэдисон Кис. Матч Саккари — Кис закончился со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 в пользу греческой спортсменки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Саккари один раз подала навылет и четырежды ошиблась на подаче. Гречанка использовала четыре брейк-пойнта из семи (57%). Что касается Кис, то у неё девять эйсов и шесть двойных ошибок. Она реализовала лишь два брейк-пойнта из семи (29%).

Турнирная сетка
Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2022, пятница. 13:50 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		3 4
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис

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