Алькарас рассказал, как жёстко упал с лестницы перед полуфиналом с де Минором в Барселоне

Девятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о травме, которую он получил перед полуфинальным матчем грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).
Напомним, в полуфинальной встрече с австралийцем Алексом де Минором 18-летний испанец одержал волевую победу (6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4), а затем в этот же день в финале разгромил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2.
«Об этом знают только члены моей команды. В воскресенье перед полуфиналом я упал с лестницы. Ступеней было немного, но я повредил ногу в районе пятки. Я не был уверен, что смогу сыграть на высоком уровне, но на адреналине сделал это без проблем.
Я полчаса вздремнул после полуфинала, что-то поел. А вообще после каждого матча я 15 минут работаю на велотренажёре, чтобы расслабить мышцы», — приводит слова Алькараса Punto De Break.
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