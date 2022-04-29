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19-летний Руне разгромил Руусувуори в 1/4 финала турнира в Мюнхене, отдав лишь два гейма

19-летний Руне разгромил Руусувуори в 1/4 финала турнира в Мюнхене, отдав лишь два гейма
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Завершился четвертьфинальный матч грунтового турнира серии ATP-250 в Мюнхене (Германия). 19-летний датский теннисист Хольгер Руне встречался с финном Эмилем Руусувуори.

Победу со счётом 6:0, 6:2 одержал Руне. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

70-я ракетка мира из Дании выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету 63-й ракетки мира Руусувуори одна подача навылет, четыре двойные ошибки и ни одного брейка при трёх брейк-пойнтах.

Отметим, что 19 лет Хольгеру Руне исполнилось сегодня, 29 апреля. В полуфинале соревнований он сойдётся с немецким теннисистом Оскаром Отте.

Призовой фонд турнира в Мюнхене составил почти € 600 тыс. Действующим чемпионом является представитель Грузии Николоз Басилашвили (20).

Мюнхен. 1/4 финала
29 апреля 2022, пятница. 18:15 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
70
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Эмиль Руусувуори
63
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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