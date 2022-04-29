19-летний Руне разгромил Руусувуори в 1/4 финала турнира в Мюнхене, отдав лишь два гейма

Завершился четвертьфинальный матч грунтового турнира серии ATP-250 в Мюнхене (Германия). 19-летний датский теннисист Хольгер Руне встречался с финном Эмилем Руусувуори.
Победу со счётом 6:0, 6:2 одержал Руне. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.
70-я ракетка мира из Дании выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету 63-й ракетки мира Руусувуори одна подача навылет, четыре двойные ошибки и ни одного брейка при трёх брейк-пойнтах.
Отметим, что 19 лет Хольгеру Руне исполнилось сегодня, 29 апреля. В полуфинале соревнований он сойдётся с немецким теннисистом Оскаром Отте.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составил почти € 600 тыс. Действующим чемпионом является представитель Грузии Николоз Басилашвили (20).
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