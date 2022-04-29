Россиянка Потапова уступила Наоми Осаке в первом круге грунтового турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла экс первой ракетке мира японке Наоми Осаке в первом круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Осаки.

За два сета Потапова не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Осаки — шесть подач навылет, три ошибки на подаче и четыре брейка при шести брейк-пойнтах.

Во втором круге турнира в Мадриде Наоми Осака сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.