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Россиянка Потапова уступила Наоми Осаке в первом круге грунтового турнира в Мадриде

Россиянка Потапова уступила Наоми Осаке в первом круге грунтового турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла экс первой ракетке мира японке Наоми Осаке в первом круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Осаки.

За два сета Потапова не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Осаки — шесть подач навылет, три ошибки на подаче и четыре брейка при шести брейк-пойнтах.

Во втором круге турнира в Мадриде Наоми Осака сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2022, пятница. 18:35 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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