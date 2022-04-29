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Эмма Радукану с победы стартовала на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде

Эмма Радукану с победы стартовала на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде
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Чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету Радукану две подачи навылет и три двойные ошибки. Британка использовала все три брейк-пойнта из трёх (процент реализации составил 100%). Мартинцова выполнила один эйс и шесть раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (17%).

Во втором круге грунтового турнира в Мадриде Эмма Радукану сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2022, пятница. 19:00 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		0  
         
Тереза Мартинцова
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Комментарии
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