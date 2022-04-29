Эмма Радукану с победы стартовала на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде
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Чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету Радукану две подачи навылет и три двойные ошибки. Британка использовала все три брейк-пойнта из трёх (процент реализации составил 100%). Мартинцова выполнила один эйс и шесть раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (17%).
Во втором круге грунтового турнира в Мадриде Эмма Радукану сыграет с украинкой Мартой Костюк.
Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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