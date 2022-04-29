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Павлюченкова проиграла 47-й ракетке мира из Испании в первом круге турнира в Мадриде

Павлюченкова проиграла 47-й ракетке мира из Испании в первом круге турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла 47-й ракетке мира испанке Саре Соррибес-Тормо в первом круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу Соррибес-Тормо.

За два сета 15-я ракетка мира Павлюченкова выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Соррибес-Тормо — ни одной подачи навылет, пять ошибок на подаче и семь брейков при одиннадцати брейк-пойнтах.

Во втором круге турнира в Мадриде Сара Соррибес-Тормо встретится с японкой Наоми Осакой.

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2022, пятница. 19:55 МСК
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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