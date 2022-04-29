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«Не хочу рисковать». Берреттини сообщил, что, вероятнее всего, пропустит «Ролан Гаррос»

«Не хочу рисковать». Берреттини сообщил, что, вероятнее всего, пропустит «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини заявил, что, скорее всего, пропустит «Ролан Гаррос» из-за своего желания полностью набрать форму к Уимблдону.

«Я ещё не решил, буду ли участвовать. На данный момент скорее нет, чем да. Если нет, то я вернусь во время травяного сезона.

Я не хочу рисковать. Впереди Уимблдон, где в прошлом году я дошёл до финала. Мне очень хочется выиграть этот турнир», — приводит слова Берреттини Live Tennis.

Напомним, Маттео Берреттини продолжает восстанавливаться после операции. Итальянский теннисист перенёс её 29 марта, из-за этого ему пришлось сняться с «Мастерса» в Майами (США). Позднее итальянец сообщил, что также пропустит «Мастерсы» в Монте-Карло (Монако), Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

12 апреля Берреттини исполнилось 26 лет. Его высшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2021, который он проиграл сербу Новаку Джоковичу.

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