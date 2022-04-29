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Давидович-Фокина упустил победу в четвертьфинале Эшторила, проиграв третий сет Тиафо с 5:2

Давидович-Фокина упустил победу в четвертьфинале Эшторила, проиграв третий сет Тиафо с 5:2
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28-я ракетка мира, финалист «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина проиграл в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

Испанский теннисист в трёх сетах уступил 29-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут.

За весь матч Давидович-Фокина не выполнил ни одного эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Тиафо — пять подач навылет, одна ошибка на подаче и четыре брейка при семи брейк-пойнтах.

В полуфинальной встрече грунтового турнира в Эшториле Фрэнсис Тиафо встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Себастьян Корда (США).

Эшторил. 1/4 финала
29 апреля 2022, пятница. 20:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
28
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 5
7 7 		5 7
         
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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