«Думает, о чём говорит». Украинка Костюк высказалась о первой ракетке мира Свёнтек

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своём отношении к первой ракетке мира польке Иге Свёнтек.
«Я очень уважаю Игу и то, как она играет. Я ценю, что она думает о том, что говорит. Здорово, что такой человек, как она, находится на вершине.
Несмотря на происходящее, мы с ней говорили пару раз, она хорошо держится. Как и Эшли Барти. Я думаю, хорошо, когда тон задаёт такой человек», — приводит слова Костюк твиттер-аккаунт WTA Insider.
Ранее Свёнтек высказалась о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой. Она призвала принять единое решение об участии теннисистов из этих стран в международных турнирах.
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