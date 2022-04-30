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Действующая чемпионка Арина Соболенко опубликовала пост после провала на турнире в Мадриде

Действующая чемпионка Арина Соболенко опубликовала пост после провала на турнире в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост после провального выступления на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), действующей чемпионкой которого она является.

Напомним, в первом круге текущих соревнований Соболенко (3) проиграла представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

«Не в этом году… В следующий раз я сделаю лучше», — подписала Соболенко забавные снимки.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На прошлой неделе на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) Соболенко дошла до финала, где крупно проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6. Финал в Штутгарте – лучший результат Арины в текущем сезоне, она начинала его в статусе второй ракетки мира.

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