Действующая чемпионка Арина Соболенко опубликовала пост после провала на турнире в Мадриде

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост после провального выступления на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), действующей чемпионкой которого она является.
Напомним, в первом круге текущих соревнований Соболенко (3) проиграла представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 6:3, 4:6.
«Не в этом году… В следующий раз я сделаю лучше», — подписала Соболенко забавные снимки.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
На прошлой неделе на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) Соболенко дошла до финала, где крупно проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6. Финал в Штутгарте – лучший результат Арины в текущем сезоне, она начинала его в статусе второй ракетки мира.
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