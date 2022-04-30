«Ладно, всё равно никто из игроков это не прочитает». Осака — о своих фишках на грунте

Экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала о новых фишках своей игры на грунте.
Напомним, вчера, 29 апреля, Осака в первом круге турнира в Мадриде обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:3, 6:1.
«Сработали ли мои новые трюки в игре? Не знаю, стоит ли это говорить. Хотя ладно, все равно никто из игроков это не прочитает. Ладно, я вам расскажу.
Знаете, что я сделала на матчболе? Просто наблюдать за Рафой и Игой очень круто, но можно еще и учиться. Полезно знать, когда лучше забежать под форхенд, а не играть с бэкхенда. Это очень важно на грунте – именно грунтовики делают это хорошо. И я тоже пытаюсь этому научиться", — приводит слова Осаки журналист Мусаб Абид у себя в твиттер-аккаунте.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
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