ITIA на 16 лет дисквалифицировало Ксению Палкину за участие в договорных матчах
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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) вынесло окончательный приговор по делу об участии в договорных матчах теннисистки, представлявшей Кыргызстан, Ксении Палкиной.
ITIA отстранило Палкину от тенниса ещё в ноябре 2019 года. Всё это время продолжалось расследование об участии Ксении в договорных матчах в 2018 и 2019 годах.
Сообщается, что Палкина дала признательные показания. 32-летняя спортсменка получила дисквалификацию на 16 лет, из которых 6 лет — условно. Также на неё наложен штраф в размере $ 100 тыс. Уроженке Комсомольска-на-Амуре запрещено посещать любые теннисные мероприятия до ноября 2029 года.
Отметим, что Палкина — чемпионка 31 турнира на уровне ITF, 10 титулов она завоевала в одиночном разряде.
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