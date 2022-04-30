«По юниорам она котировалась выше меня». Радукану — об игре с украинкой Костюк в Мадриде
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Чемпионка Открытого чемпионата США — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от встречи второго круга грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде. Соперницей 11-й ракетки мира станет украинка Марта Костюк.
«Когда мы играли по юниорам, она всегда была фаворитом. На том уровне она котировалась выше меня. Да, это забавно. Когда мы встречались в прошлом году, она играла очень хорошо, но это был не мой день. Сейчас же будет очень интересный матч», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.
В 2021 году на турнире в Клуж-Напоке Костюк разгромила Радукану со счётом 6:2, 6:1.
Матч второго круга турнира в Мадриде между теннисистками состоится завтра, 1 мая.
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