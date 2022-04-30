«Боже мой. Что за придурок?» Легенда НБЛ обрушился с критикой на Ника Кирьоса

Легенда Национальной баскетбольной лиги Австралии (НБЛ) Стив Карфино жёстко раскритиковал теннисиста Ника Кирьоса за поведение на благотворительном матче в Сиднее.

Мероприятие было проведено для сбора средств в Starlight Foundation, который поддерживает детей, находящихся в больницах. В нём приняли участие звёзды Австралии. Помимо Кирьоса, на паркет в числе прочих вышли мисс Австралии 2020 года Мария Таттиль и премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перрота. Кирьос, как известно, является большим фанатом баскетбола. Карфино в Сиднее был тренером команды, боровшейся с коллективом Кирьоса.

«Что за придурок? Боже мой. В нём напрочь отсутствует спортивное мастерство. Он блокировал удары девушек, не отдавал пас своим товарищам по команде. Это была всего лишь игра звёзд. Она нужна была, чтобы собрать деньги для звёзд. Это было просто нелепо. Ему следовало проявить уважение, а он вышел туда, чтобы показать, на что способен.

Я подумал, что это неспортивно, понимаешь? Показывать свою силу, играя с мисс Австралией, — не особо подходящий момент. Он пытался заблокировать её бросок», — приводит слова Карфино Daily Mail.