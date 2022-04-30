Ник Кирьос иронично ответил на жёсткую критику со стороны легенды НБЛ

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на жёсткую критику со стороны легенды Национальной баскетбольной лиги Австралии (НБЛ) Стива Карфино.
Карфино назвал Кирьоса «придурком» из-за поведения Ника на благотворительном баскетбольном матче в Сиднее. Бывшему баскетболисту не понравилось, что Кирьос вёл себя эпатажно и ставил блок-шоты под удары мисс Австралии 2020 года Марии Таттиль.
«Отсутствие уважения? Ты, картошка (возможно, имеется в виду сленговое выражение «Coach Potato», что означает ленивый человек. – Прим. «Чемпионата»), посмотри, что делает мой фонд, посмотри мне в глаза и скажи, что это за неуважение? Возможно, если бы ты проявлял меньше спортивного мастерства, твоя карьера в НБА продлилась бы дольше», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
26-летний Кирьос — чемпион Открытого чемпионата Австралии — 2022 в парном разряде, победитель шести турниров на уровне ATP.
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