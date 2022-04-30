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Ник Кирьос иронично ответил на жёсткую критику со стороны легенды НБЛ

Ник Кирьос иронично ответил на жёсткую критику со стороны легенды НБЛ
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Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на жёсткую критику со стороны легенды Национальной баскетбольной лиги Австралии (НБЛ) Стива Карфино.

Карфино назвал Кирьоса «придурком» из-за поведения Ника на благотворительном баскетбольном матче в Сиднее. Бывшему баскетболисту не понравилось, что Кирьос вёл себя эпатажно и ставил блок-шоты под удары мисс Австралии 2020 года Марии Таттиль.

«Отсутствие уважения? Ты, картошка (возможно, имеется в виду сленговое выражение «Coach Potato», что означает ленивый человек. – Прим. «Чемпионата»), посмотри, что делает мой фонд, посмотри мне в глаза и скажи, что это за неуважение? Возможно, если бы ты проявлял меньше спортивного мастерства, твоя карьера в НБА продлилась бы дольше», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

26-летний Кирьос — чемпион Открытого чемпионата Австралии — 2022 в парном разряде, победитель шести турниров на уровне ATP.

Кирьос заплатил за все выходки уже более $ 300 тыс. Но большие штрафы его не останавливают Кирьос заплатил за все выходки уже более $ 300 тыс. Но большие штрафы его не останавливают
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