Ферреро рассказал, о чём подумал, впервые увидев игру 14-летнего Алькараса

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, ныне являющийся тренером девятой ракетки мира Карлоса Алькараса, рассказал, о чём подумал, впервые увидев игру нынешнего подопечного.

«Правда в том, что я увидел в нём что-то особенное, что-то непохожее на любого другого игрока. Я тренировался со многими молодыми парнями, но когда вы встречаете 14-летнего парня, который способен справляться с ударами такого профессионала, как я, и который был готов выиграть у меня тай-брейк, когда я соревновался с ним в полную силу, вы понимаете, что он особенный. Кроме того, он вёл себя так уважительно на протяжении всего просмотра. Будет ли он моей заменой? Он не может быть ею, потому что Карлос будет намного лучше меня», — приводит слова Ферреро Punto De Break.