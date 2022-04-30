Карлос Алькарас: родители управляют моими финансами. Покупку машины я должен согласовывать

Девятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как построены его отношения с родителями. Пятого мая Карлосу исполнится 19 лет. Ранее он посетил одно из самых популярных ТВ-шоу в Испании El Hormiguero.
«В данный момент родители управляют моими финансами. Конечно, мне не нужно спрашивать разрешения, если я хочу купить клюшки для гольфа, но, например, машину я обязательно должен согласовывать. Я всё ещё с этим борюсь.
Папа в этом плане жёстче мамы, поэтому если я хочу пойти гулять, я спрашиваю маму. Нет такого, что я должен вернуться строго в определённое время, но они всегда говорят: «Не гуляй допоздна». Но как бы я ни старался не шуметь по возвращении, я всегда их бужу, и они меня ловят», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
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