Российско-белорусский дуэт Дзаламидзе/Морозова не прошёл во 2-й круг турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и представительница Беларуси Лидия Морозова не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде в парном разряде.
Россиянки уступили паре Ализе Корне (Франция)/Айла Томлянович (Австралия) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.
За весь матч Дзаламидзе и Морозова ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц — один эйс, одна двойная ошибка и пять брейков при 11 заработанных брейк-пойнтах.
Во втором круге парного турнира в Мадриде Корне и Томлянович встретятся с победительницами пары Суко Аояма (Япония)/Чань Хаочин (Тайвань) — Оксана Калашникова (Грузия)/Кейтлин Кристиан (США).
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