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Скандально известная дочь Бориса Беккера из России отреагировала на тюремный срок отца

Скандально известная дочь Бориса Беккера из России отреагировала на тюремный срок отца
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Модель Анна Ермакова, дочь чемпиона шести турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, немца Бориса Беккера, отреагировала на решение британского суда приговорить отца к 2,5 года тюрьмы за сокрытие денежных активов.

Напомним, Ермакова – незаконнорождённая дочь Беккера от гражданки России русско-нигерийского происхождения Анжелы Ермаковой. Беккер имел с Ермаковой случайную сексуальную связь в 1999 году. В 2001-м Анжела объявила, что Борис – отец её дочери. За этим последовал судебный процесс, где защита Беккера утверждала, что Анжела похитила сперму Беккера посредством орального секса и оплодотворила себя искусственно без его согласия. После того как отцовство Беккера было подтверждено ДНК-экспертизой, он отказался от всех претензий к россиянке, признал ребёнка своим и согласился с решением суда о выплате Ермаковой денежной компенсации.

Фото: из личного архива Анны Ермаковой

«Если говорить совершенно честно, я в шоке от того, что ему придётся сесть в тюрьму на 2 с половиной года. Я надеюсь, что он будет сильным в это трудное время. Конечно, я буду поддерживать его и навещать в тюрьме.

Я обратилась в суд с письмом, где выражаю беспокойство о своём сводном 12-летнем брате Амадее. Это просто несправедливо, что ему приходится через всё это проходить. Ему всего 12 лет. Без отца ему будет особенно тяжело пережить этот стресс», — приводит слова Ермаковой Sport.sky.

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