Скандально известная дочь Бориса Беккера из России отреагировала на тюремный срок отца

Модель Анна Ермакова, дочь чемпиона шести турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, немца Бориса Беккера, отреагировала на решение британского суда приговорить отца к 2,5 года тюрьмы за сокрытие денежных активов.

Напомним, Ермакова – незаконнорождённая дочь Беккера от гражданки России русско-нигерийского происхождения Анжелы Ермаковой. Беккер имел с Ермаковой случайную сексуальную связь в 1999 году. В 2001-м Анжела объявила, что Борис – отец её дочери. За этим последовал судебный процесс, где защита Беккера утверждала, что Анжела похитила сперму Беккера посредством орального секса и оплодотворила себя искусственно без его согласия. После того как отцовство Беккера было подтверждено ДНК-экспертизой, он отказался от всех претензий к россиянке, признал ребёнка своим и согласился с решением суда о выплате Ермаковой денежной компенсации.

Фото: из личного архива Анны Ермаковой

«Если говорить совершенно честно, я в шоке от того, что ему придётся сесть в тюрьму на 2 с половиной года. Я надеюсь, что он будет сильным в это трудное время. Конечно, я буду поддерживать его и навещать в тюрьме.

Я обратилась в суд с письмом, где выражаю беспокойство о своём сводном 12-летнем брате Амадее. Это просто несправедливо, что ему приходится через всё это проходить. Ему всего 12 лет. Без отца ему будет особенно тяжело пережить этот стресс», — приводит слова Ермаковой Sport.sky.