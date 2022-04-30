Зверев — о Беккере: к сожалению, за пределами корта он слишком много ошибался

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал приговор победителю шести турниров «Большого шлема» Борису Беккеру.

Экс-спортсмен был приговорён британским судом к 2,5 года тюрьмы по четырём пунктам обвинения. Беккер обвиняется в том, что сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам.

«В Германии ему не дали спокойно оценить масштаб всех своих побед и немного подумать над этим. После завершения карьеры у него не было возможности стать финансово стабильной звездой тенниса.

В большой теннисной семье Беккер был и остаётся ценным экспертом. Но, к сожалению, за пределами корта он слишком много ошибался», — приводит слова Зверева T-Online.

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