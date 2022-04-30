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Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Александрова обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас в двух сетах со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

За два сета 45-я ракетка мира Александрова выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету 52-й ракетки мира из Испании — ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и два брейка при пяти брейк-пойнтах.

В третьем круге турнира в Мадриде Екатерина Александрова встретится с чешкой Мари Боузковой.

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 2-й круг
30 апреля 2022, суббота. 14:50 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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