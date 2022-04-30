Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго круга Александрова обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас в двух сетах со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.
За два сета 45-я ракетка мира Александрова выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету 52-й ракетки мира из Испании — ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и два брейка при пяти брейк-пойнтах.
В третьем круге турнира в Мадриде Екатерина Александрова встретится с чешкой Мари Боузковой.
Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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