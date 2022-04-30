13-я ракетка мира Тейлор Фритц снялся с грунтового «Мастерса» в Мадриде

13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц не сыграет на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. У спортсмена травма левой ноги.
Место Фритца в основной сетке турнира занял испанец Роберто Баутиста-Агут. Испанец стал сеяным и сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, с которым ранее должен был играть Фритц.
Место Баутисты-Агута занял лаки-лузер.
Свой последний матч Фритц сыграл 15 апреля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло, там он потерпел поражение от испанца Алехандро Давидович-Фокины со счётом 6:2, 4:6, 3:6.
Напомним, в конце марта Фритц стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), в финале обыграв 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Это тогда позволило ему подняться на 13-е место в рейтинге ATP и стать первой ракеткой США.
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