Расклад, при котором Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира 9 мая

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев, невзирая на пропуск соревнований из-за операции по удалению грыжи, имеет шансы стать первой ракеткой мира в мае, сместив с этой позиции серба Новака Джоковича.

Это не произойдёт 2 мая.

У Джоковича и Медведева останутся те же очки, что есть сейчас, – 8400 у серба и 8080 у россиянина, разница – 320. Оба не играли на этой неделе (Мюнхен и Эшторил) как в этом году, так и в прошлом.

Но это может произойти 9 мая.

Напомним, с 1 по 8 мая в Мадриде (Испания) пройдёт турнир серии «Мастерс». Медведев снялся с данных соревнований, а Джокович планирует участвовать.

В 2021 году Джокович в Мадриде не играл, но 9 мая у него должны списать 500 очков за 2019 год. Медведев же в прошлом сезоне потерпел поражение в третьем круге, то есть у него спишутся лишь 90 баллов. Чтобы сохранить своё первое место, сербу нужно за время «Мастерса» в Мадриде-2022 добрать эти недостающие 90 очков, то есть выйти в третий круг соревнований.