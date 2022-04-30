Ботик ван де Зандсхулп вышел в финал турнира в Мюнхене, обыграв Миомира Кецмановича
Поделиться
Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В полуфинальном матче восьмой сеяный ван де Зандсхулп нанёс поражение седьмой ракетке турнира сербу Миомиру Кецмановичу со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.
Ван де Зандсхулп подал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из 14 брейк-пойнтов. Кецманович подал один эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.
За титул турнира в Мюнхене ван де Зандсхулп сыграет с победителем полуфинального матча между представителем Дании Хольгером Витусом Нёсков Руне, получившим уайлд-кард от организаторов, и немцем Оскаром Отте.
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
18:45
-
17:45
-
16:51
-
16:49
-
16:22
-
15:56
-
14:48
-
14:38
-
14:29
-
13:57
-
13:08
-
12:48
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
09:55
-
09:50
-
09:31
-
00:51
-
00:37
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:49
-
22:18
-
20:39
-
20:38
-
19:38
-
19:15
-
18:58
-
18:44
-
18:37
-
18:13
-
17:58
-
16:19
-
14:23
-
14:10
Партнерский контент