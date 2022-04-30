Ботик ван де Зандсхулп вышел в финал турнира в Мюнхене, обыграв Миомира Кецмановича

Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В полуфинальном матче восьмой сеяный ван де Зандсхулп нанёс поражение седьмой ракетке турнира сербу Миомиру Кецмановичу со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

Ван де Зандсхулп подал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из 14 брейк-пойнтов. Кецманович подал один эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

За титул турнира в Мюнхене ван де Зандсхулп сыграет с победителем полуфинального матча между представителем Дании Хольгером Витусом Нёсков Руне, получившим уайлд-кард от организаторов, и немцем Оскаром Отте.