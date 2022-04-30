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Ботик ван де Зандсхулп вышел в финал турнира в Мюнхене, обыграв Миомира Кецмановича

Ботик ван де Зандсхулп вышел в финал турнира в Мюнхене, обыграв Миомира Кецмановича
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Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В полуфинальном матче восьмой сеяный ван де Зандсхулп нанёс поражение седьмой ракетке турнира сербу Миомиру Кецмановичу со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

Ван де Зандсхулп подал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из 14 брейк-пойнтов. Кецманович подал один эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

За титул турнира в Мюнхене ван де Зандсхулп сыграет с победителем полуфинального матча между представителем Дании Хольгером Витусом Нёсков Руне, получившим уайлд-кард от организаторов, и немцем Оскаром Отте.

Мюнхен. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 14:40 МСК
Миомир Кецманович
38
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
2 		7 7 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
40
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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