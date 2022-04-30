Титул в Мюнхене разыграют два дебютанта финальной стадии турниров АТР

Датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В полуфинальном матче Руне, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение хозяину корта Оскару Отте со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Руне четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Отте подал три эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За титул турнира в Мюнхене Руне сыграет с восьмым сеяным — представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Для обоих теннисистов это будет первый в карьере финал турнира АТР. Соответственно, кто-то из них выиграет первый титул.