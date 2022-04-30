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Титул в Мюнхене разыграют два дебютанта финальной стадии турниров АТР

Титул в Мюнхене разыграют два дебютанта финальной стадии турниров АТР
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Датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В полуфинальном матче Руне, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение хозяину корта Оскару Отте со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Руне четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Отте подал три эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За титул турнира в Мюнхене Руне сыграет с восьмым сеяным — представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Для обоих теннисистов это будет первый в карьере финал турнира АТР. Соответственно, кто-то из них выиграет первый титул.

Мюнхен. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 17:45 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
70
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Оскар Отте
62
Германия
Оскар Отте
О. Отте
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