Титул в Мюнхене разыграют два дебютанта финальной стадии турниров АТР
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Датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В полуфинальном матче Руне, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение хозяину корта Оскару Отте со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Руне четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Отте подал три эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За титул турнира в Мюнхене Руне сыграет с восьмым сеяным — представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Для обоих теннисистов это будет первый в карьере финал турнира АТР. Соответственно, кто-то из них выиграет первый титул.
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