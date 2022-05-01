Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Баэс и Тиафо сыграют в финале турнира АТР в Эшториле

Баэс и Тиафо сыграют в финале турнира АТР в Эшториле
Комментарии

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс и американец Фрэнсис Тиафо сыграют в финале турнира категории АТР-250 в Эшториле (Португалия).

В полуфинальном матче Баэс нанёс поражение шестому сеяному, представителю Испании Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

Баэс трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из 16 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и использовал три шанса взять подачу соперника.

В другом полуфинале пятый сеяный Тиафо обыграл восьмую ракетку турнира соотечественника Себастьяна Корду со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Соперники по восемь раз подали навылет и реализовали по пять брейк-пойнтов.

Эшторил. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 17:10 МСК
Себастьян Баэс
59
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 6
3 		7 9 0
         
Альберт Рамос-Виньолас
31
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Эшторил. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 20:10 МСК
Себастьян Корда
37
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 4
4 		7 7 6
         
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022