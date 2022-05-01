Баэс и Тиафо сыграют в финале турнира АТР в Эшториле

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс и американец Фрэнсис Тиафо сыграют в финале турнира категории АТР-250 в Эшториле (Португалия).

В полуфинальном матче Баэс нанёс поражение шестому сеяному, представителю Испании Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

Баэс трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из 16 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и использовал три шанса взять подачу соперника.

В другом полуфинале пятый сеяный Тиафо обыграл восьмую ракетку турнира соотечественника Себастьяна Корду со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Соперники по восемь раз подали навылет и реализовали по пять брейк-пойнтов.