Баэс и Тиафо сыграют в финале турнира АТР в Эшториле
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Аргентинский теннисист Себастьян Баэс и американец Фрэнсис Тиафо сыграют в финале турнира категории АТР-250 в Эшториле (Португалия).
В полуфинальном матче Баэс нанёс поражение шестому сеяному, представителю Испании Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.
Баэс трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из 16 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и использовал три шанса взять подачу соперника.
В другом полуфинале пятый сеяный Тиафо обыграл восьмую ракетку турнира соотечественника Себастьяна Корду со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Соперники по восемь раз подали навылет и реализовали по пять брейк-пойнтов.
Эшторил. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 17:10 МСК
59
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 1
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31
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
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