Бублик объяснил, почему участвует в грунтовых турнирах, несмотря на ненависть к ним
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32-я ракетка мира, представитель Казахстана Александр Бублик высказался о ненависти к грунту и участии в грунтовых турнирах.
«Да, я не люблю грунт. Мне в нём вообще ничего не нравится. Но я все равно выступлю в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Мне нужно зарабатывать деньги, ради этого я играю в теннис.
Плюс ко всему, это обязательные турниры, их нельзя пропускать. Я профессионал, у меня нет выбора», — приводит слова Бублика Eurosport.de.
Напомним, завтра, 2 мая, Александр Бублик сыграет в первом круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Его соперником станет сербский теннисист Миомир Кецманович, являющийся 38-м номером мужского мирового рейтинга.
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