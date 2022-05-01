«Я хочу стать 1-й ракеткой мира, нужно начинать». 19-летний Руне — о первом финале ATP

70-я ракетка мира, датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне прокомментировал выход в свой первый в карьере финал уровня ATP.
«На этом турнире я дважды был близок к тому, чтобы проиграть сет. Я уступал 1:4 сегодня и 2:5 в матче первого круга. Я старался быть сфокусированным и спокойным, это сильно помогло мне отыграться.
Ощущения непередаваемые. Я совсем не ожидал такого расклада перед турниром и просто шел от матча к матчу. Конечно, у меня была сложная сетка, я играл с Александром Зверевым во втором круге, но я знал, что будет трудно, и с самого начала был к этому готов. Я очень рад играть в финале.
Я играю лучше и лучше, прибавляю с каждым днем, и это главное. В конце концов, я поставил цель стать первой ракеткой мира, и нужно с чего-то начинать», — приводит слова Руне официальный сайт ATP.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
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