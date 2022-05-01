Олимпийский чемпион в паре Марк Лопес завершит карьеру после «Мастерса» в Мадриде
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Экс-третья ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион Марк Лопес планирует завершить карьеру после «Мастерса» в Мадриде.
На грунтовом турнире он выступит в паре с девятой ракеткой мира, 18-летним Карлосом Алькарасом. Сегодня, 1 мая, в первом круге парного турнира в Мадриде испанцы сыграют с Лукашем Куботом (Польша) и Эдуардом Роже-Вассленом (Франция).
Лопесу — 39 лет, на победных Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро его партнёром был Рафаэль Надаль. Марк за карьеру выиграл 14 турниров в парном разряде, среди них — «Ролан Гаррос».
В конце 2021-го года Марк Лопес вошел в штаб Надаля и в этом году сыграл только на турнире в Барселоне.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
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