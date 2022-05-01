«Трёх недель должно хватить». Надаль — о подготовке к «Ролан Гаррос» после перелома ребра

Четвёртая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал о своей подготовке к «Ролан Гаррос» после стрессового перелома ребра.
«У меня ещё три недели, и я верю, что ежедневные тренировки помогут мне быть полностью готовым. Сделаю всё возможное для этого.
Для меня важнее всего быть здоровым, но мне кажется, что к «Ролан Гаррос» я иду по графику. Трёх недель должно хватить, чтобы набрать форму.
Из-за травмы я мало тренировался, потому что ребро очень мешало и очень болело. Я практически никак не готовился, но хочу сыграть дома, в Мадриде», – приводит слова Надаля Eurosport.co.uk.
Напомним, Надаль вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. Рафаэль является третьим сеяным и начнёт свой путь на турнире со второго круга.
«Ролан Гаррос» стартует 22 мая.
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