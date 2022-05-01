19-летний Хольгер Руне на отказе ван де Зандсхулпа выиграл свой первый титул ATP в карьере

70-я ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне выиграл турнир категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В финальном матче турнира с 40-м номером мужского рейтинга, представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом Руне уступал в первом сете 3:4, но голландец снялся снялся после восьмого гейма из-за боли в груди.

Обследование ван де Зандсхулпа заняло у докторов около 15 минут, а о начале медицинского перерыва позже не объявили.

Когда представитель Нидерландов вернулся на корт (при счёте 4:3), они с Руне продолжили встречу. В итоге после одного гейма ван де Зандхулп решил сняться.

Таким образом, Руне завоевал титул уровня ATP в первом же финале на этом уровне. С понедельника Хольгер станет 50-й ракеткой мира.