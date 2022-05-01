19-летний Хольгер Руне на отказе ван де Зандсхулпа выиграл свой первый титул ATP в карьере
Поделиться
70-я ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне выиграл турнир категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В финальном матче турнира с 40-м номером мужского рейтинга, представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом Руне уступал в первом сете 3:4, но голландец снялся снялся после восьмого гейма из-за боли в груди.
Обследование ван де Зандсхулпа заняло у докторов около 15 минут, а о начале медицинского перерыва позже не объявили.
Когда представитель Нидерландов вернулся на корт (при счёте 4:3), они с Руне продолжили встречу. В итоге после одного гейма ван де Зандхулп решил сняться.
Таким образом, Руне завоевал титул уровня ATP в первом же финале на этом уровне. С понедельника Хольгер станет 50-й ракеткой мира.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
15:48
-
14:59
-
13:17
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
00:02
- 30 апреля 2022
-
22:12
-
19:44
-
19:33
-
18:45
-
17:45
-
16:51
-
16:49
-
16:22
-
15:56
-
14:48
-
14:38
-
14:29
-
13:57
-
13:08
-
12:48
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
09:55
-
09:50
-
09:31
-
00:51
-
00:37
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:49
Партнерский контент