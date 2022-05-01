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19-летний Хольгер Руне на отказе ван де Зандсхулпа выиграл свой первый титул ATP в карьере

19-летний Хольгер Руне на отказе ван де Зандсхулпа выиграл свой первый титул ATP в карьере
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70-я ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне выиграл турнир категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В финальном матче турнира с 40-м номером мужского рейтинга, представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом Руне уступал в первом сете 3:4, но голландец снялся снялся после восьмого гейма из-за боли в груди.

Обследование ван де Зандсхулпа заняло у докторов около 15 минут, а о начале медицинского перерыва позже не объявили.

Когда представитель Нидерландов вернулся на корт (при счёте 4:3), они с Руне продолжили встречу. В итоге после одного гейма ван де Зандхулп решил сняться.

Таким образом, Руне завоевал титул уровня ATP в первом же финале на этом уровне. С понедельника Хольгер станет 50-й ракеткой мира.

Мюнхен. Финал
01 мая 2022, воскресенье. 14:40 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
70
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Ботик ван де Зандсхулп
40
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Комментарии
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