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19-летний Хольгер Руне: мама сильно помогает мне с психологией, в том числе и на корте

19-летний Хольгер Руне: мама сильно помогает мне с психологией, в том числе и на корте
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19-летний датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне рассказал о людях, которые помогают ему готовиться к матчам.

«Мне помогают мама и тренер по теннису Ларс Кристенсен. Они знают, что мне требуется, чтобы стать лучшим, и знают мой уровень. Если я буду делать то, что нужно, у меня будет возможность стать лучшим в мире. Это непросто, но я готов. Это моё желание, моя мечта.

Мама меня поддерживает с тех пор, как я начал играть. Она очень помогает с психологией, в том числе на корте. Без неё я бы не был таким человеком, которым стал, и даже бы и не родился. Она заставляет меня работать на максимуме.

Ларс помогает мне с дисциплиной. Я весёлый парень, люблю получать удовольствие на корте. Но в этом нужен баланс. Чтобы провести в туре 15 лет, нужно получать от этого удовольствие. В то же время я хочу максимально раскрыть свой потенциал, а для этого нужна дисциплина и умение слушать. Я ещё молодой, и если сейчас перестану внимать и учиться, то всё плохо закончится», — цитирует Руне Tennis Majors.

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