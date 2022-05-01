19-летний Хольгер Руне: мама сильно помогает мне с психологией, в том числе и на корте

19-летний датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне рассказал о людях, которые помогают ему готовиться к матчам.
«Мне помогают мама и тренер по теннису Ларс Кристенсен. Они знают, что мне требуется, чтобы стать лучшим, и знают мой уровень. Если я буду делать то, что нужно, у меня будет возможность стать лучшим в мире. Это непросто, но я готов. Это моё желание, моя мечта.
Мама меня поддерживает с тех пор, как я начал играть. Она очень помогает с психологией, в том числе на корте. Без неё я бы не был таким человеком, которым стал, и даже бы и не родился. Она заставляет меня работать на максимуме.
Ларс помогает мне с дисциплиной. Я весёлый парень, люблю получать удовольствие на корте. Но в этом нужен баланс. Чтобы провести в туре 15 лет, нужно получать от этого удовольствие. В то же время я хочу максимально раскрыть свой потенциал, а для этого нужна дисциплина и умение слушать. Я ещё молодой, и если сейчас перестану внимать и учиться, то всё плохо закончится», — цитирует Руне Tennis Majors.
Даниил Медведев вернулся на корт
- 1 мая 2022
-
17:30
-
16:47
-
16:40
-
15:48
-
14:59
-
13:17
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
00:02
- 30 апреля 2022
-
22:12
-
19:44
-
19:33
-
18:45
-
17:45
-
16:51
-
16:49
-
16:22
-
15:56
-
14:48
-
14:38
-
14:29
-
13:57
-
13:08
-
12:48
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
09:55
-
09:50
-
09:31
-
00:51