Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился соперник Рублёва по стартовому матчу в Мадриде

Определился соперник Рублёва по стартовому матчу в Мадриде
Комментарии

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания).

27-й номер мирового рейтинга 26-летний итальянец Лоренцо Сонего встретился с 20-летним англичанином Джеком Дрэйпером (124). Победу со счётом 6:4, 6:3 одержал Дрэйпер.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Сонего обошёлся без эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Дрэйпера – четыре подачи навылет, ноль двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге соревнований Дрэйпер сойдётся с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Матч состоится в среду, 4 мая, начало — в 11:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира составляет € 6 744 165.

Мадрид (м). 1-й круг
01 мая 2022, воскресенье. 14:45 МСК
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Джек Дрэйпер
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Новость по теме
Расклад, при котором Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира 9 мая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022