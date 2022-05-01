Определился соперник Рублёва по стартовому матчу в Мадриде

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания).

27-й номер мирового рейтинга 26-летний итальянец Лоренцо Сонего встретился с 20-летним англичанином Джеком Дрэйпером (124). Победу со счётом 6:4, 6:3 одержал Дрэйпер.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Сонего обошёлся без эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Дрэйпера – четыре подачи навылет, ноль двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге соревнований Дрэйпер сойдётся с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Матч состоится в среду, 4 мая, начало — в 11:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира составляет € 6 744 165.