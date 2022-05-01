Определился соперник Рублёва по стартовому матчу в Мадриде
Поделиться
Завершился матч первого круга грунтового турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания).
27-й номер мирового рейтинга 26-летний итальянец Лоренцо Сонего встретился с 20-летним англичанином Джеком Дрэйпером (124). Победу со счётом 6:4, 6:3 одержал Дрэйпер.
Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Сонего обошёлся без эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Дрэйпера – четыре подачи навылет, ноль двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге соревнований Дрэйпер сойдётся с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Матч состоится в среду, 4 мая, начало — в 11:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира составляет € 6 744 165.
Мадрид (м). 1-й круг
01 мая 2022, воскресенье. 14:45 МСК
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Комментарии
- 1 мая 2022
-
17:30
-
16:47
-
16:40
-
15:48
-
14:59
-
13:17
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
00:02
- 30 апреля 2022
-
22:12
-
19:44
-
19:33
-
18:45
-
17:45
-
16:51
-
16:49
-
16:22
-
15:56
-
14:48
-
14:38
-
14:29
-
13:57
-
13:08
-
12:48
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
09:55
-
09:50
-
09:31
-
00:51
Партнерский контент