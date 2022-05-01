«Наверх ведёт всего один путь». Хольгер Руне рассказал о своих проблемах на корте
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70-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне, сегодня в Мюнхене (Германия) выигравший свой первый титул ATP, рассказал о проблеме, решение которой помогло бы ему продвинуться вверх по рейтингу.
«Мне нужно оставаться спокойным под давлением, я не могу позволять себе терять голову. И я работаю над этим. В рейтинге вы с соперником можете быть совсем рядом, так что нельзя просто так разбрасываться очками.
Я обязан научиться оставаться собранным и не выпадать из момента. У меня есть ощущение, что наверх ведёт всего один путь, и я его выбрал. Да, это непросто, но этим и не все занимаются», – приводит слова спортсмена издание Tennis Majors.
Напомним, в финале турнира в Мюнхене 19-летний Руне обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа (40).
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