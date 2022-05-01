Костюк: оборвала связь с игроками из России. Они делают вид, что ничего не происходит
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Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своём отношении к игрокам из России и Беларуси на фоне ситуации в мире.
«Я оборвала все контакты с игроками из России и Беларуси, с которыми дружила. Это случилось потому, что я считала их друзьями, но они даже не вышли и не поговорили со мной. Думаю, это довольно веская причина. Независимо от того, что они сейчас чувствуют, мне действительно всё равно.
Они делают вид, что ничего не происходит, делают вид, что они – жертвы ситуации, чего я, честно говоря, понять не могу. Я не знаю, сколько времени должно пройти, прежде чем они перестанут себя оправдывать и начнут что-то делать: что угодно, любое движение, любое решение», — приводит слова Костюк Eurosport.uk.
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