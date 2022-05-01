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Себастьян Баэс обыграл Фрэнсиса Тиафо в финале турнира в Эшториле

Себастьян Баэс обыграл Фрэнсиса Тиафо в финале турнира в Эшториле
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Завершился финальный матч теннисного грунтового турнира серии ATP-250 в городе Эшторил (Португалия).

29-й номер мирового рейтинга 24-летний американец Фрэнсис Тиафо встретился с 21-лентим аргентинцем Себастьяном Баэсом (59). Победу со счётом 6:3, 6:2 одержал Баэс. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

Тиафо обошёлся без эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Баэса – четыре эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Победа на турнире в Эшториле, призовой фонд которого в этом году составил € 534 555, стала для Баэса первой на соревнованиях ATP. Тиафо выиграл турнир, также серии ATP-250, в феврале 2018 года в Делрэй-Бич (США).

Эшторил. Финал
01 мая 2022, воскресенье. 17:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Себастьян Баэс
59
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Комментарии
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