Себастьян Баэс обыграл Фрэнсиса Тиафо в финале турнира в Эшториле
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Завершился финальный матч теннисного грунтового турнира серии ATP-250 в городе Эшторил (Португалия).
29-й номер мирового рейтинга 24-летний американец Фрэнсис Тиафо встретился с 21-лентим аргентинцем Себастьяном Баэсом (59). Победу со счётом 6:3, 6:2 одержал Баэс. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
Тиафо обошёлся без эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Баэса – четыре эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Победа на турнире в Эшториле, призовой фонд которого в этом году составил € 534 555, стала для Баэса первой на соревнованиях ATP. Тиафо выиграл турнир, также серии ATP-250, в феврале 2018 года в Делрэй-Бич (США).
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