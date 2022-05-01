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Эмма Радукану вышла в третий круг турнира в Мадриде, разгромив Марту Костюк

Эмма Радукану вышла в третий круг турнира в Мадриде, разгромив Марту Костюк
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Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда Радукану (9) разгромила представительницу Украины Марту Костюк (WC) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Радукану один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк — ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал Радукану сразится с ещё одной украинкой Ангелиной Калининой, ранее сенсационно разгромившей испанку Гарбинье Мугурусу (7) со счётом 6:3, 6:0.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом круге.

Мадрид (ж). 2-й круг
01 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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