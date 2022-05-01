Новак Джокович скептически высказался о возможности «заморозки» очков на Уимблдоне

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович в очередной раз высказался о решении Уимблдона отстранить россиян и белорусов.

«Я общался с некоторыми российскими игроками во время турнира в Белграде. Очевидно, это непросто, когда тебя лишают права участвовать в одном из крупнейших турниров, если даже не в самом крупном турнире в мире. Это тяжело. Вы знаете, что мне знакомо это разочарование. ATP, я полагаю, собирается проанализировать всю ситуацию, чтобы понять, как поступить. Я не разговаривал с представителями ATP, так что не уверен в вышесказанном.

Конечно, эта ситуация и моя ранее в этом году – не одно и то же, но всегда расстраивает тот факт, что ты не можешь играть. Как я уже говорил ранее, я по-прежнему придерживаюсь своей позиции – не поддерживаю решение Уимблдона. Думаю, это просто несправедливо, неправильно, но есть как есть. Вы все прекрасно понимаете, что они имели право принять такое решение. Теперь, я думаю, совет игроков и руководство тура действительно будут думать, какое решение будет лучшим в данной ситуации. Сохранят ли они очки, защитят, снимут 50% или что-то ещё.

За последние пару лет из-за коронавируса у нас часто работали с сохранением очков, думаю, были протестированы разные модели, которые позволяют игрокам не играть и сохранять очки. Я слышал, что некоторые из этих моделей всё ещё работают в подобных случаях, но, знаете, честно говоря, я не уверен, правильно это или нет. Думаю, нам стоит подождать и посмотреть, что будет.

Станет ли Уимблдон из-за этого выставочным турниром? Думаю, всё возможно, но я вправду сомневаюсь, что на Уимблдоне вообще не будут разыгрываться очки. Более реалистичным вариантом выглядит защита очков россиян и белорусов. Опять же, возможно всё, нужно подождать. Уимблдон и другие турниры «Большого шлема» — это нечто большее, чем соревнования, где вы зарабатываете 2 тыс. очков в случае победы. За этим стоит история. Когда я был ребёнком, Уимблдон всегда был для меня турниром мечты. Никакое решение не повлияет на это. Но это может потянуть за собой волновую реакцию, имею в виду, Уимблдон может повлиять на систему рейтинга. Думаю, в этой конкретной ситуации вы не сделаете всех счастливыми, найдётся тот, кто пострадает», — приводит слова Джоковича «Большой теннис Украины».