18-летняя россиянка Диана Шнайдер выиграла третий титул ITF подряд
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18-летняя россиянка Диана Шнайдер победила на грунтовом турнире Международной федерации тенниса (ITF), состоявшемся в Стамбуле (Турция).
В финале соревнований Шнайдер обыграла со счётом 7:5, 7:5 чешку Николу Бартункову. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Россиянка дважды проваливала начало сетов, по ходу обоих уступая 4:5, однако отыгрывалась.
Для Шнайдер это уже третий титул ITF подряд. На прошлой неделе она победила на соревнованиях в Шымкенте (Казахстан), а ещё раньше – в Оэйраше (Португалия).
Ранее в интервью Диана рассказала об отношении к женскому теннису, а также назвала своего кумира – им оказался 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский ветеран Роджер Федерер.
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