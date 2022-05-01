18-летняя россиянка Диана Шнайдер выиграла третий титул ITF подряд

18-летняя россиянка Диана Шнайдер победила на грунтовом турнире Международной федерации тенниса (ITF), состоявшемся в Стамбуле (Турция).

В финале соревнований Шнайдер обыграла со счётом 7:5, 7:5 чешку Николу Бартункову. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Россиянка дважды проваливала начало сетов, по ходу обоих уступая 4:5, однако отыгрывалась.

Для Шнайдер это уже третий титул ITF подряд. На прошлой неделе она победила на соревнованиях в Шымкенте (Казахстан), а ещё раньше – в Оэйраше (Португалия).

Ранее в интервью Диана рассказала об отношении к женскому теннису, а также назвала своего кумира – им оказался 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский ветеран Роджер Федерер.