«Хочу задержаться в Мадриде». Эмма Радукану прокомментировала победу над Костюк

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года и 11-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк (60) во втором круге грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Вне всяких сомнений, я довольна своим выступлением. Марта – отличный соперник. Мы встречались с ней несколько раз в юниорах и однажды – среди взрослых в прошлом году. Я понимала, что мне предстоит тяжёлая битва, поэтому попыталась выступить агрессивно, что и окупилось.

Это мой первый сезон на грунте, и мне он по-настоящему нравится. Мадрид – отличный город, и у него замечательная атмосфера. И я хочу здесь задержаться», – приводит слова спортсменки издание Eurosport.co.uk.