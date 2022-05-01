Ботик ван де Зандсхулп объяснил, почему отказался продолжать борьбу в финале Мюнхена

40-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп объяснил причину снятия по ходу решающего матча на грунтовом турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

Напомним, Ботик боролся за дебютный титул в карьере с 19-летним представителем Дании Хольгером Руне (70-й номер рейтинга). Теннисист из Нидерландов начал первый сет, но при счёте 4:3 в свою пользу снялся с игры.

«К сожалению, мне пришлось сняться с финального матча. Мне было тяжело дышать, и играть уже стало невозможно. Через полчаса после того, как я снялся, всё снова стало в порядке. Вылетаю в Мадрид и надеюсь, что смогу сыграть. Также надеюсь, что у меня ещё будут финалы», — написал ван де Зандсхулп в своих социальных сетях.