Ботик ван де Зандсхулп объяснил, почему отказался продолжать борьбу в финале Мюнхена
Поделиться
40-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп объяснил причину снятия по ходу решающего матча на грунтовом турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
Напомним, Ботик боролся за дебютный титул в карьере с 19-летним представителем Дании Хольгером Руне (70-й номер рейтинга). Теннисист из Нидерландов начал первый сет, но при счёте 4:3 в свою пользу снялся с игры.
«К сожалению, мне пришлось сняться с финального матча. Мне было тяжело дышать, и играть уже стало невозможно. Через полчаса после того, как я снялся, всё снова стало в порядке. Вылетаю в Мадрид и надеюсь, что смогу сыграть. Также надеюсь, что у меня ещё будут финалы», — написал ван де Зандсхулп в своих социальных сетях.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
22:32
-
21:42
-
21:28
-
21:25
-
21:05
-
20:49
-
20:19
-
19:34
-
19:06
-
19:05
-
18:52
-
18:17
-
18:03
-
17:30
-
16:47
-
16:40
-
15:48
-
14:59
-
13:17
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
00:02
- 30 апреля 2022
-
22:12
-
19:44
-
19:33
-
18:45
-
17:45
-
16:51
-
16:49
-
16:22
-
15:56
Партнерский контент