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Ботик ван де Зандсхулп объяснил, почему отказался продолжать борьбу в финале Мюнхена

Ботик ван де Зандсхулп объяснил, почему отказался продолжать борьбу в финале Мюнхена
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40-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп объяснил причину снятия по ходу решающего матча на грунтовом турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

Напомним, Ботик боролся за дебютный титул в карьере с 19-летним представителем Дании Хольгером Руне (70-й номер рейтинга). Теннисист из Нидерландов начал первый сет, но при счёте 4:3 в свою пользу снялся с игры.

«К сожалению, мне пришлось сняться с финального матча. Мне было тяжело дышать, и играть уже стало невозможно. Через полчаса после того, как я снялся, всё снова стало в порядке. Вылетаю в Мадрид и надеюсь, что смогу сыграть. Также надеюсь, что у меня ещё будут финалы», — написал ван де Зандсхулп в своих социальных сетях.

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