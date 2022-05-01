Хачанов и Рублёв прошли во второй круг парного турнира в Мадриде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов успешно дебютировали в парном турнире в Мадриде (Испания).

В первом круге россияне сошлись с дуэтом австралийца Джона Пирса и словака Филипа Полашека и одержали победу со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Россияне оформили восемь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету пары Пирс – Полашек пять эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 6 744 165, Рублёв и Хачанов сыграют с победителями матча Хуберт Хуркач/Джон Иснер (Польша/США) — Ариэль Беар/Гонсало Эскобар (Уругвай/Эквадор).