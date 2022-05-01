Дарья Касаткина прокомментировала победу над Марией Саккари в Мадриде

23-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над пятой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари во втором круге грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, Касаткина одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

«Начало получилось немного разболтанным, но уже в конце первого сета я нашла свою игру и смогла переломить матч. Счёт не отражает происходившего, но я очень рада, что смогла победить и не потратить на это слишком много времени», – приводит слова спортсменки WTA.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 6 575 560, Касаткина встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, до этого выбившей бывшую первую ракетку Наоми Осаку.