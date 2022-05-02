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Энди Маррей высказался об отстранении российских игроков от Уимблдона

Энди Маррей высказался об отстранении российских игроков от Уимблдона
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Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить российских игроков от турнира.

«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками, с некоторыми украинцами. Мне очень жаль игроков, которым не разрешают играть, и я понимаю, что это покажется им несправедливым. Но я также знаю некоторых людей, которые работают на Уимблдоне, и я также знаю, в какой сложной ситуации они оказались. Так что это очень, очень сложно. Я сочувствую Уимблдону, сочувствую игрокам и всем, на кого это повлияло в Украине. Мне просто трудно об этом говорить. Я не поддерживаю бан игроков», — приводит слова Маррея Daily Mail.

Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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