Энди Маррей высказался об отстранении российских игроков от Уимблдона

Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить российских игроков от турнира.
«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками, с некоторыми украинцами. Мне очень жаль игроков, которым не разрешают играть, и я понимаю, что это покажется им несправедливым. Но я также знаю некоторых людей, которые работают на Уимблдоне, и я также знаю, в какой сложной ситуации они оказались. Так что это очень, очень сложно. Я сочувствую Уимблдону, сочувствую игрокам и всем, на кого это повлияло в Украине. Мне просто трудно об этом говорить. Я не поддерживаю бан игроков», — приводит слова Маррея Daily Mail.
Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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